Robinho é preso pela PF e levado para cumprir pena por estupro em Tremembé

* Os Estados Unidos apresentaram à ONU um pedido de cessar-fogo imediato em Gaza. O Conselho de Segurança vai se reunir hoje para analisar e votar a proposta. Em três votações anteriores, os EUA usaram o seu poder de veto para barrar resoluções que pediam o cessar-fogo. O texto também exige a liberação dos reféns mantidos em Gaza e a suspensão do financiamento externo ao Hamas. Para a aprovação, é preciso do voto de pelo menos nove dos 15 membros do conselho e ainda não ser vetado pelos membros permanentes, que são, além dos EUA, França, Reino Unido, China e Rússia. Leia mais.

* A chegada de uma frente fria coloca em alerta para grandes temporais os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta vermelho que vai de hoje até domingo de manhã, quando podem ocorrer chuvas volumosas principalmente no litoral norte de São Paulo e na região serrana do Rio. As autoridades pedem para que a população dessas áreas fique atenta às informações que serão divulgadas pelos canais oficiais das defesas civis, Inmet e Inpe. Saiba mais.

* A aprovação e a reprovação de Lula estão em empate técnico de acordo com pesquisa Datafolha. O levantamento mostrou que 35% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom e 33% o avaliam como ruim ou péssimo. Outros 30% consideraram o governo regular. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, os números indicam um empate. Comparada à pesquisa realizada no fim do ano passado, quando o governo completou um ano, o cenário é negativo para o presidente, pois em 7 de dezembro sua aprovação era de 38% contra uma reprovação de 30%. Veja todos os números.

A arrecadação do governo federal teve alta de 12,3% em fevereiro e bateu recorde histórico. Esse é o melhor resultado já registrado para o mês desde que começaram as medições, em 1995. O valor arrecadado foi de R$ 186,5 bilhões e a alta veio principalmente de ganhos em contribuições previdenciárias e taxação de combustíveis. Apesar da trajetória positiva, especialistas afirmam que o mercado ainda não acredita no objetivo do governo de ter déficit primário de 0,75% do PIB neste ano. Leia mais.

O Brasil vacinou até agora apenas 14,5% do público-alvo contra a dengue, o que representa 0,6% da população. Na primeira fase da vacinação, o SUS distribuiu 1.235.236 doses, e até o dia 9 de fevereiro apenas 451.412 haviam sido aplicadas. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos dos 521 municípios que tinham maior taxa de transmissão da doença. Especialistas avaliam que a baixa adesão se deve à percepção de que a dengue é uma doença de baixo risco e ao movimento antivacinação que cresceu nos últimos anos. Como muitas doses estão perto da data de validade, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o número de cidades que irão receber os imunizantes. Leia mais na Folha.