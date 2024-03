É 'ilógico' ligar ida a embaixada a tentativa de fuga, diz Bolsonaro ao STF

**

* Jair Renan vira réu na Justiça por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O filho 04 de Bolsonaro é acusado de usar declaração de faturamento falsa de uma empresa para conseguir empréstimos bancários. Ele também não pagou os empréstimos ao banco. A investigação da Polícia Civil aponta a existência de uma associação criminosa que usa 'laranjas' para esconder o verdadeiro nome das empresas de fachada criadas para obter vantagens econômicas indevidas. Com os documentos supostamente falsos, o esquema conseguiu empréstimo de R$ 157 mil em 2022, e outros dois de R$ 251 mil e R$ 291 mil em 2023. Leia mais.

* Os irmãos Brazão são separados e transferidos do Complexo da Papuda, no DF. Chiquinho Brazão foi levado para o presídio federal de Campo Grande, onde também está preso o ex-PM Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes. Domingos Brazão foi para Porto Velho. O objetivo das transferências foi separar os três acusados de serem os mandantes da morte da vereadora. No último domingo, a PF prendeu, além dos irmãos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Ele continuará detido em Brasília.

* A Colômbia expulsou diplomatas argentinos após Milei insultar Gustavo Petro. O governo colombiano emitiu uma nota que repudia as declarações de Javier MIlei, que chamou o presidente do país de "assassino terrorista". O comunicado diz que os comentários do presidente argentino afetam a relação de irmandade entre os países e ofendem a "dignidade do presidente Petro, que foi eleito de maneira democrática". Petro é o primeiro presidente de esquerda de seu país e esta não foi a primeira vez que Milei usou o termo para se referir a ele, em janeiro, o argentino descreveu o colombiano como um "assassino comunista que está afundando a Colômbia".

* O Brasil gerou 306 mil vagas de emprego em fevereiro. O número é 21,2% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado e também ficou acima da projeção de analisas, que apostavam na geração de 236 mil postos de trabalho. Os setores que mais abriram vagas foram o de serviços, indústria, construção, comércio e agropecuária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a economia brasileira iniciou um ciclo de crescimento econômico e que é preciso preparar a juventude para ocupar esses postos de trabalho. Leia mais na Folha.

* O brasileiro está se casando e se divorciando mais. Dados do IBGE mostram que o país registrou 970 mil casamentos civis em 2022, 4% a mais que no ano anterior. Mas, por outro lado, o total de divórcios também aumentou em 2022, e a série histórica do IBGE mostra que os casamentos estão durando cada vez menos. Em 2010, uma união durava, em média, 15,9 anos, em 2022 o número caiu para 13,8 anos. As uniões homoafetivas cresceram 19,8%. Casamentos entre mulheres são mais frequentes que entre homens. Em 2022, foram 6.632 uniões de mulheres e 4.390 de homens. Veja todos os dados da pesquisa.