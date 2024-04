Delação cita Rui Costa em processo que apura fraude na compra de respirador

* Terremoto mais forte em 25 anos deixa ao menos 7 mortos e 700 feridos em Taiwan. Dois tremores foram registrados, o primeiro teve magnitude 7,5, e o segundo, 6,5, e chegaram a gerar alertas de tsunami no Japão, nas Filipinas e na China continental. A região da Ilha Yonaguni foi onde a intensidade foi mais sentida e é onde há mais de 700 feridos, segundo as autoridades locais. Bombeiros ainda trabalham no resgate de pessoas que ficaram presas em escombros de edifícios que desabaram. O terremoto também foi sentido na costa da China, em Xangai e na província de Fujian. Imagens divulgadas pela mídia local mostram que os tremores desconfiguraram a 'Ilha da Tartaruga' de Taiwan, e parte da 'cabeça' das montanhas que formavam a imagem do animal desabou no mar. Veja o vídeo.

* O dólar fica estável após primeira intervenção do BC no governo Lula. A moeda americana fechou em R$ 5,058, com leve queda de 0,02%. No mês de março, acumulou alta de 0,86%. Diante da forte oscilação de segunda-feira, o BC anunciou ontem US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial para proteger investidores das oscilações da moeda. Esse leilão nada mais é do que a venda de dólares no mercado futuro e não envolve a reserva de moedas do país. A Bolsa terminou o dia com alta de 0,44% e recuperou a perda de segunda-feira. Leia mais.

* José Dirceu diz que 'por justiça' merece voltar ao Parlamento. Ele esteve ontem no Congresso Nacional, após 19 anos afastado, para participar de uma sessão no Senado em celebração à democracia. O ex-chefe da Casa Civil do governo Lula foi cassado em 2005 e teve seus direitos políticos suspensos. Em entrevista ao colunista do UOL Jamil Chade, Dirceu disse que que merece voltar para a Câmara dos Deputados, mas essa decisão depende de ter os direitos políticos reabilitados pelo STF e de conversas com o PT. Leia a entrevista.

* Comissão de Anistia concede reparação inédita a indígenas vítimas de tortura, estupro e expulsão. O colegiado julgou procedentes dois pedidos de perdão coletivo aos povos guarani-kaiowá e krenak pela violência que sofreram no período da ditadura militar. A Comissão Nacional da Verdade estima que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos. Os dois casos envolvem povos expulsos de seus territórios, foram indeferidos pela então ministra Damares Alves, no governo Bolsonaro, e agora foram reavaliados. Leia mais na Folha.

* Dos 2.781 bilionários no mundo, 69 são brasileiros. A revista Forbes divulgou a lista das pessoas que têm patrimônio acima de US$ 1 bilhão e o Brasil está na sétima posição no ranking dos países que mais abrigam bilionários. O patrimônio dos brasileiros da lista soma US$ 231 bilhões. O país também tem a bilionária mais jovem do mundo: Livia Voigt, de 19 anos, que é estudante de psicologia e tem fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão. Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, falecido cofundador da fabricante de motores catarinense Weg. O número um da lista do Brasil é Eduardo Saverin (com US$ 28 bilhões), que é cofundador do Facebook. Na lista mundial, a novidade é a entrada da cantora Taylor Swift. Aos 34 anos, ela é dona da turnê musical mais lucrativa da história, que deu a ela fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão. Veja a lista.