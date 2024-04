'Eu acho que mereço voltar para a Câmara dos Deputados', diz José Dirceu

Não. Eu não vou ser candidato sem antes conversar. Vou conversar com o PT, com a direção do partido e, se for o caso, com o próprio presidente Lula. Vou também conversar com todos aqueles que me apoiam. Já fui deputado estadual e federal, ministro. Não tenho pretensão alguma de voltar ao governo aos 80 anos de idade. Posso contribuir fora do Parlamento. Mas posso também ir para o Parlamento.

O do que vai depender?

Isso vai depender muito das circunstâncias em 2025. Apenas por justiça, eu acho que eu mereço voltar para a Câmara dos Deputados. Sofri uma cassação política. Fu preso 3 vezes na Lava Jato, e os processos são kafkianos. Espero que sejam anulados para que eu possa voltar a ter meus direitos políticos.

Fui submetido a tudo para que eu delatasse. Tudo o que foi feito comigo era para que eu delatasse o Lula. No powerpoint (apresentado por Deltan Dallagnol), só tem um nome além de Lula: o meu.