Elon Musk desrespeita restrições e pede impeachment de Alexandre de Moraes

* O Palmeiras é tricampeão paulista após 90 anos. O clube venceu o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque com gols marcados por Raphael Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno. Endrick jogou a sua última final antes de ir para o Real Madrid e se destacou sofrendo o pênalti do primeiro gol e roubando a bola para começar a jogada do segundo. Esse foi o 10º título de Abel Ferreira no comando do time e ele se tornou o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. Leia o relato do jogo.

* Nas outras finais estaduais, o Flamengo foi campeão no Rio vencendo o Nova Iguaçu por 1 a 0 no Maracanã. O título é a primeira conquista estadual do técnico Tite no comando do Flamengo. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro bateu o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão com torcida única cruzeirense. Na Bahia, o Vitória voltou a ser campeão após sete anos em cima do Bahia na Arena Fonte Nova.

* Políticos escolhem a dedo empresas que vão receber verbas de emendas. Reportagem da Folha analisou ofícios encaminhados à Codevasf, estatal criada inicialmente para promover projetos de irrigação no semiárido, mas que hoje recebe o dinheiro público das emendas parlamentares. A empresa é controlada pelo Centrão. A reportagem informa que os políticos podem saber de antemão quais serão as empresas que fornecerão os produtos ou serviços, o que revela risco de favorecimento a fornecedoras. A empresa diz seguir a lei, mas especialistas avaliam que a forma como os políticos têm informações configura indício de ilegalidade e pode violar o princípio da impessoalidade na administração pública. Leia mais.

* Exército de Israel anuncia retirada de tropas do sul de Gaza. Aos seis meses de guerra, o país informou que vai reduzir o número de soldados na região, mas vai deixar uma brigada no centro e no norte de Gaza. Apesar do anúncio, o Exército não descartou novas operações. O comunicado das Forças de Israel enviado à imprensa diz que "a divisão deixou a Faixa de Gaza para se recuperar e se preparar para operações futuras". A retirada acontece em um momento em que Israel sofre pressão internacional para não invadir Rafah, cidade próxima da fronteira com o Egito e último refúgio para cerca de 1,5 milhão de palestinos. Leia mais.

* Ziraldo é enterrado no Rio de Janeiro. O cartunista morreu no sábado aos 91 anos de falência múltiplas dos órgãos, segundo a família, que informou também que recentemente ele tinha sofrido um AVC e estava com a saúde debilitada. O 'pai' do Menino Maluquinho, da Turma do Pererê, autor de Flicts e criador do Pasquim teve uma carreira longa por várias áreas. Formou-se advogado, atuou como jornalista, chargista, teve filiação política e lutou contra a ditadura militar. Ziraldo foi enterrado no Cemitério São João Batista depois de ter sido velado no Museu de Arte Moderna do Rio. Leia mais curiosidades sobre ele.