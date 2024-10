São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre reelegem seus prefeitos

Sem provas, Tarcísio diz que o PCC recomendou voto em Boulos. Na opinião de analistas políticos, a declaração do governador no dia da eleição configura crime eleitoral. Com as urnas já abertas e com o número 15 de Nunes estampado no peito, Tarcísio falou à imprensa após votar citando que a inteligência da Polícia teria interceptado mensagens do PCC orientando o voto em Boulos. Na noite de ontem, Guilherme Boulos apresentou uma notícia crime ao Tribunal Superior Eleitoral contra Tarcísio e Nunes. O relator será o ministro Nunes Marques e caberá à presidente do TSE, Cármen Lúcia, decidir se abre ou não uma investigação sobre o caso. Questionada por jornalistas em entrevista sobre o balanço do pleito de ontem, a ministra disse que a Justiça Eleitoral dará a devida resposta com celeridade. Saiba mais.

Candidato do PT vence bolsonarista em Fortaleza. O deputado estadual Evandro Leitão bateu o deputado federal André Fernandez e foi eleito prefeito da capital cearense. A eleição foi apertada e a diferença entre os dois foi de 10 mil votos. Evandro Leitão obteve 50,38% dos votos (716.133 mil) e seu adversário recebeu 46,62% (705.295 mil votos). A campanha teve ainda um conteúdo nacionalizado, com ataques a Lula e a Bolsonaro. Lula foi duas vezes a Fortaleza para apoiar Leitão. Veja como foi a votação.

PL e PT empatam no 2º turno em disputas diretas: 2 prefeituras para cada um. Das 51 cidades que foram ao segundo turno, os dois partidos só se enfrentaram em quatro. Duas capitais (Cuiabá e Fortaleza), com uma vitória para cada lado, além de Anápolis (GO) e Pelotas (RS). O PL foi o partido que mais foi ao segundo turno, foram 23 disputas, mais de dez vezes em relação a 2020, quando chegou a apenas dois segundos turnos. Nove delas são capitais. O PT foi o segundo partido com mais candidatos no segundo turno. Foram 13 disputas, uma queda em relação a 2020, quando chegou a 15, mas com mais vitórias. Veja em quais cidades os partidos venceram.

Porto Alegre e Belo Horizonte reelegem seus prefeitos. Sebastião Melo foi reconduzido ao cargo em Porto Alegre após derrotar Maria do Rosário no segundo turno. Ele teve 61,53% dos votos (406.467) e Rosário teve 38,47% (254.128). Melo recebeu o apoio do candidato derrotado no primeiro turno e também do governador do estado, Eduardo Leite. Na capital mineira, Fuad Noman, atual prefeito que buscava a reeleição com apoio de Lula, venceu a disputa no segundo turno após derrotar o bolsonarista Bruno Engler. Noman obteve 53,73% dos votos válidos (670.574 votos) e Engler somou 46,27% (577.537).

Veja todos os resultados do segundo turno das eleições nos municípios do Brasil.

Em evento lotado em NY, Trump promete pena de morte a estrangeiros. O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos encheu o Madison Square Garden na noite de ontem. O evento foi marcado por declarações racistas, mentiras, obscenidade e insultos, de acordo com o colunista do UOL Jamil Chade. Aliados de Trump discursaram por quatro horas antes de ele subir al palco e atacaram imigrantes com piadas racistas. O comediante Tony Hinchcliffe comparou Porto Rico a uma "ilha de lixo" e a assessoria da campanha emitiu depois um comunicado dizendo que a piada "não reflete a opinião" de Trump. Mas o republicano continuou os ataques em seu discurso, dizendo que vai usar leis para expulsar estrangeiros do país e até mesmo para adotar a pena de morte a qualquer estrangeiro que matar um americano. Veja o que mais ele falou.