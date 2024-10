Quem venceu o último debate do primeiro turno em São Paulo?

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

É possível que debates entre candidatos já não tenham a mesma relevância que alguns anos atrás. Mesmo assim, são a melhor oportunidade que o eleitor tem de conhecer os candidatos em um ambiente isento, que não é totalmente controlado pelo marketing das campanhas. No caso da eleição de domingo em São Paulo, em que os três líderes aparecem empatados em pesquisas e tantos eleitores parecem indecisos, o último confronto entre os postulantes à prefeitura ganhou importância especial.