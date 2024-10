Em ataque ao STF, deputados confundem conservadorismo com retrocesso

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A CCJ da Câmara aprovou hoje dois projetos do pacote de retaliação ao STF. O primeiro limita decisões individuais de ministros, algo que já vinha sendo discutido fora do ambiente de vingança parlamentar. O segundo é uma estrovenga que permite ao Congresso anular decisões do tribunal, em clara ameaça ao sistema de controles da democracia.