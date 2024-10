Nunes e Boulos trocam acusações sobre apagões e atacam Enel em 1º debate

Aneel diz que fiscaliza Enel e cita multas de R$ 320 milhões. A Agência Nacional de Energia Elétrica se defendeu ontem das cobranças do Ministério de Minas e Energia sobre a falta de eletricidade em parte da cidade de São Paulo nos últimos dias e disse que vem "sistematicamente" realizando fiscalização na prestação do serviço pela Enel SP. A agência disse ainda que já foram aplicadas multas de R$ 320 milhões à empresa, entre elas uma de R$ 165 milhões por falhas no atendimento a ocorrências emergenciais em novembro de 2023. No fim da noite de ontem, a Enel anunciou o reforço de técnicos vindos de outros países para ajudar a reverter o apagão que atinge a capital paulista desde a última sexta-feira.

****

Governo federal vai cobrar da Enel ressarcimento de prejuízos. O secretário Nacional de Direito do Consumidor disse que vai se reunir com o Procon-SP para orientar os consumidores a cobrarem da Enel o ressarcimento de prejuízos causados pelo apagão após o temporal que ocorreu na sexta-feira. Mais de 400 mil casas ainda estavam sem luz na noite de ontem. O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que está "sendo avaliada a promoção de uma ação por dano moral coletivo", já que a empresa é reincidente e acumula sanções. Saiba mais.

Governo prepara medidas de contenção de gastos para depois da eleição. Segundo fontes do Ministério da Fazenda ouvidas pela agência Reuters, o tema está sendo tratado com prioridade dentro da pasta. O governo prepara um primeiro pacote visando gastos específicos e pontuais, que será seguido por outro com propostas mais estruturais e "mais duras", e deve anunciar as medidas após o segundo turno das eleições municipais. A fonte pontuou que, embora o tema da isenção do IR tenha ganhado os holofotes na semana passada, a equipe econômica vê com mais urgência o encaminhamento de iniciativas de controle de despesas.

Prévia do PIB aponta crescimento da economia acima das expectativas. Segundo o índice IBC-Br do Banco Central, a atividade econômica do país voltou a crescer em agosto, dando continuidade à resiliência mostrada na primeira metade do ano. O índice indicou que o Produto Interno Bruto avançou 0,2% em agosto sobre o mês anterior. Os dados mostram ainda que, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice teve alta de 3,1% em agosto, enquanto no acumulado em 12 meses avançou 2,5%. Veja os números.

Dólar fecha em queda e Bolsa sobe com possíveis medidas do governo. A moeda norte-americana fechou em queda de 0,57%, cotada a R$ 5,58, e a Bolsa terminou o dia em alta de 0,78%. Segundo analistas, os investidores repercutiram a provável proposta de corte de despesas do governo, ainda em processo de elaboração no Ministério da Fazenda, e também os últimos dados do IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, que indicou que a economia voltou a crescer em agosto, com alta de 0,2% na comparação com o mês anterior.

Venezuela acusa Lula e Boric de serem 'agentes da CIA'. O procurador-geral do país disse que os presidentes do Brasil e do Chile são "agentes" do serviço de inteligência dos Estados Unidos. A declaração foi dada durante um programa do canal venezuelano Globovísion, e o procurador criticou principalmente Lula, sugerindo que o ele mudou sua postura após sair da prisão em 2019. Sobre Gabriel Boric, ele disse que "traiu a juventude mártir que lutou contra [Sebastián] Piñera", referindo-se aos protestos sociais no Chile contra o líder conservador. Brasil e Chile não reconheceram a reeleição e Nicolás Maduro à presidência da Venezuela.