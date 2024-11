Com vitória de Trump, 11 milhões de imigrantes entram na mira do exército

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete intensificar as medidas contra imigrantes ilegais, o que inclui a expansão do muro na fronteira com o México, o deslocamento do exército e deportações em massa com invasões a locais de trabalho.

O que pode acontecer

As propostas fazem parte dos planos que Trump divulgou durante a campanha e que chegou a flertar com ideias racistas. No ano passado, ele disse que os migrantes estavam "envenenando o sangue do nosso país". Em outubro último, afirmou que imigrantes irregulares cometem assassinatos porque têm "genes ruins".

Veja algumas das principais propostas: