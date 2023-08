Companhias aéreas dos EUA cancelam mais de 1.000 voos com chegada do furacão Idalia à Flórida

Os aeroportos de Tampa, Clearwater e Tallahassee encerraram suas operações e estavam monitorando a situação da tempestade.

A previsão é de que Idalia desencadeie ventos destrutivos e chuvas torrenciais que causarão inundações costeiras.

Idalia se transformou de tempestade tropical em furacão na terça-feira, um dia depois de passar a oeste de Cuba, onde danificou casas, derrubou a energia elétrica, inundou vilarejos e provocou retiradas em massa.

"Com o fechamento do Aeroporto de Tampa à meia-noite de terça-feira, cancelamos tudo até pelo menos a tarde de hoje e estamos aguardando uma decisão do aeroporto sobre quando ele será reaberto para o serviço comercial", disse a Southwest Airlines nesta quarta-feira.

A companhia aérea também suspendeu as operações do dia no Aeroporto Internacional de Jacksonville.

A American Airlines disse que suspendeu as operações em vários aeroportos da Flórida, incluindo Tampa, Sarasota e Tallahassee, e cancelou 167 voos na manhã de quarta-feira.