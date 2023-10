Macron visitará Brasil no 1º semestre de 2024, diz Planalto

"Manifestaram preocupação com os riscos de escalada do conflito".

A França votou no início desta semana a favor de uma resolução elaborada pelo Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que pedia tréguas humanitárias no conflito entre Israel e militantes palestinos do Hamas para permitir o acesso de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

A resolução, porém, acabou vetada pelos Estados Unidos.

Os líderes também discutiram o acordo alcançado entre o governo da Venezuela e os partidos da oposição para as eleições de 2024, que levou os Estados Unidos a aliviarem amplamente as sanções ao setor petrolífero venezuelano.

“Ambos os presidentes também demonstraram satisfação com o acordo”, disse o Planalto

Lula e Macron reuniram-se em julho, em Bruxelas, com o governo venezuelano e a oposição para discutir as próximas eleições no país. Os presidentes da Argentina e da Colômbia também participaram.