Israel diz que quem desobedecer ordem de evacuar será cúmplice do Hamas

Os militares israelenses advertiram os residentes de Gaza que eles correm o risco de serem identificados como cúmplices de "uma organização terrorista" se não se mudarem para o sul, disseram palestinos, em meio a crescentes temores humanitários, com pouca ajuda sendo permitida.

Mais de um milhão de pessoas viviam no norte da Faixa de Gaza, e centenas de milhares foram para o sul para se amontoar em refúgios temporários, apesar dos incessantes ataques aéreos e de artilharia que também atingem as áreas do sul para onde fugiram.

Os primeiros suprimentos limitados de ajuda chegaram no sábado, após duas semanas de cerco israelense total, mas as agências de assistência ainda alertam para uma catástrofe humanitária, com os hospitais quase sem combustível para alimentar incubadoras e outros equipamentos essenciais.