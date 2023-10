Cadeia de alimentos responde por 73,7% das emissões do país e desmatamento é principal fator, mostra estudo

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - As cadeias de produção e distribuição de alimentos foram responsáveis, em 2021, por 1,8 bilhão de toneladas de gases do efeito estufa do país, ou 73,7% de tudo que o Brasil emitiu naquele ano, sendo a maior parte vindo não da produção de alimentos em si, mas do desmatamento para conversão de vegetação nativa em lavouras e pastos.

Os dados, fruto de um estudo inédito patrocinado pela rede de organizações Observatório do Clima, contabilizam o desmatamento e a mudança no uso da terra, as emissões da agropecuária, como o "arroto do boi", que produz metano, o uso de energia, a produção de resíduos nos processos agrícolas e industriais.