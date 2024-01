Rússia diz que Ucrânia foi avisada com antecedência sobre avião com prisioneiros; Kiev nega

Narrativas conflitantes dos dois lados são uma característica cotidiana da guerra, que está prestes a completar dois anos. Há muita coisa em jogo neste caso em particular, o incidente com mais mortes do tipo em território internacionalmente reconhecido da Rússia desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

Provocação

Às 11h33 da quarta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia publicou informação sobre um drone ucraniano sendo derrubado pelas defesas aéreas da região. Relatos da queda de um avião surgiram nas redes sociais minutos depois.

Yusov disse que a Ucrânia tem usado drones de reconhecimento na região e que a Rússia havia lançado drones de ataque. Não há informação confirmada de que a Ucrânia atingiu algum alvo, acrescentou.

"Infelizmente, podemos presumir vários cenários, incluindo provocação, e também o uso de prisioneiros ucranianos como escudos humanos para o transporte de munição e armas para os sistemas S-300 (sendo usados na guerra)", disse à Radio Svoboda.

A Ucrânia afirmou que abriu sua própria investigação sobre uma possível violação das regras da guerra. O presidente Volodymyr Zelenskiy disse na quarta-feira que era necessária uma clareza maior, especialmente em relação a quem estava a bordo, e acusou a Rússia de "brincar com as vidas de prisioneiros ucranianos".