Tanques israelenses atacam áreas próximas a hospitais em Gaza

A cidade agora está cercada por forças blindadas de Israel e sob incessante fogo aéreo e por terra, de acordo com moradores. Uma grande coluna de fumaça em forma de cogumelo foi vista no céu nesta quinta-feira, em regiões onde Israel fazia as operações.

Médicos palestinos afirmaram que tanques israelenses estavam atingindo alvos próximos aos dois principais hospitais da cidade, o Nasser e o Al-Amal, deixando equipes médicas, pacientes e desalojados presos dentro das instalações ou em locais próximos.

Israel afirma que militantes do Hamas usam as instalações hospitalares como escudos para esconder bases militantes, o que o grupo nega, assim como profissionais médicos.

O cerco de Israel aos principais hospitais de Khan Younis praticamente impossibilitou que equipes de resgate ajudassem os feridos ou coletassem os corpos. Israel afirma que as operações têm como objetivo eliminar militantes do Hamas no reduto deles, no sul do enclave.

A maioria da população de 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza está agora espremida em Khan Younis ou em cidades ao sul e ao norte dela, após terem sido forçadas a deixar o norte do território no começo da ofensiva de Israel no território governado pelo Hamas. O ataque das forças israelenses forçou muitos desalojados a rumarem de novo em busca de outros abrigos, disseram médicos e moradores.

Na quarta-feira, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que tanques israelenses atingiram um grande complexo do órgão na Faixa de Gaza e que abrigava palestinos desabrigados, matando nove pessoas e ferindo 75. Israel negou ter sido responsável, sugerindo que o Hamas lançou o ataque.