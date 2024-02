Reoneração será enviada ao Congresso como PL em regime de urgência, diz Haddad

Mais cedo, em entrevista coletiva, Pacheco comentou o caso, sugerindo procedimentos para a mudança.

"O instrumento que me parece razoável é a edição de uma medida provisória que faça essa alteração na medida provisória anterior, e a apresentação do projeto de lei. E aí a urgência constitucional, ou não, em que termos virá o projeto de lei, aí tem que se indagar o governo sobre isso", disse.

No ministério, Haddad afirmou ainda que conversou também com o presidente da Câmara, Artur Lira (PP-AL), para que ele desse mais tempo à Receita Federal para analisar números do Perse antes de começar as discussões sobre o futuro do programa no Congresso.

"Tem uma controvérsia em torno dos valores, quem vai resolver esta controvérsia é a Receita Federal. Então eu pedi para ele (Lira) um pouco mais de tempo. Como você sabem, a Receita estava com os trabalhos paralisados até semana passada. Vamos atender o mais rapidamente... Já combinei com o presidente Lira, que eu vou apresentar esses números", disse o ministro.

Sobre o Perse, Pacheco disse não haver ainda um consenso sobre como o tema chegará ao Congresso, como MP ou PL, pois ainda é necessário realizar discussões com o presidente da Câmara e os demais líderes das Casas.

"O ministro Fernando Haddad e a Fazenda fazem um levantamento a respeito do impacto do Perse para a arrecadação e para o sistema fiscal do Brasil. E obviamente agora é o diálogo que se apresenta como necessário de ser feito imediatamente com as duas Casas do Legislativo, e com o próprio presidente Arthur Lira", afirmou.