Hamas diz que manterá posição original sobre cessar-fogo em Gaza

Os 14 outros membros do conselho votaram pela resolução — proposta pelos dez membros eleitos do órgão —, que também exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Houve aplausos na câmara do conselho após a votação.

O Hamas disse que a libertação inicial dos israelenses incluiria mulheres, crianças, idosos e reféns doentes em troca de 700 a 1.000 palestinos mantidos em prisões israelenses, segundo a proposta. A libertação de "recrutas femininas" israelenses está incluída.

O Hamas afirmou que quer que uma troca de prisioneiros palestinos por reféns israelenses faça parte de um acordo abrangente de cessar-fogo, que encerraria a guerra. Mas o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu à proposta do Hamas dizendo que ela ainda se baseava em "exigências irrealistas", prometendo seguir em frente com sua ofensiva terrestre até que o grupo seja eliminado.