Especialista da ONU que apontou genocídio de Israel diz ter sido ameaçada

A missão diplomática de Israel em Genebra disse que o uso da palavra genocídio era "ultrajante" e afirmou que a guerra era contra o Hamas e não contra os civis palestinos.

Albanese, uma advogada e acadêmica italiana, é uma das dezenas de especialistas independentes em direitos humanos com mandato das Nações Unidas para relatar sobre temas e crises específicas. As visões expressas pelos relatores especiais não refletem as do órgão global como um todo.