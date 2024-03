Ônibus cai de ponte e mata pelo menos 45 pessoas na África do Sul

Imagem: Bandeira da África do Sul

O Departamento do Transporte da África do Sul disse, nesta quinta-feira (28), que um acidente de ônibus perto de Mamatlakala, na província de Limpopo, na região norte, resultou em pelo menos 45 mortes e uma pessoa seriamente ferida.

O ministério afirmou que o motorista perdeu o controle e colidiu com barreiras na ponte, fazendo com que o ônibus desabasse no solo, onde pegou fogo, segundo o comunicado.

O ônibus de passageiros transportava pessoas de Botswana, um país sem litoral no sul da África, para Moria, uma cidade em Limpopo, acrescentou.