Papa Francisco, com aparência saudável, inicia programação agitada para Páscoa

Na Sexta-feira Santa, o dia em que os cristãos marcam a crucificação de Jesus, Francisco vai comandar a missa da "Paixão do Senhor" na Basílica de São Pedro e depois participar da tradicional procissão noturna da Via Crucis no Coliseu de Roma.

Ele presidirá uma cerimônia de Vigília Pascal no sábado e, no domingo, lerá sua mensagem e bênção "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo) duas vezes por ano da sacada central de São Pedro para dezenas de milhares de pessoas na praça.