China melhorará ainda mais a abertura da conta de capital, diz autoridade

Xu também prometeu apoiar empresas chinesas de alta qualidade na venda de ações e títulos em mercados estrangeiros e incentivar os fundos soberanos e outros investidores institucionais a investirem no exterior "de maneira ordenada".

Muitos investidores globais abandonaram a China ou diversificaram-se da China ao longo dos últimos anos, no meio de preocupações sobre a saúde econômica do país asiático, as orientações políticas e as tensões sino-americanas.

(Reportagem de Kevin Yao)