Tajiquistão detém 9 pessoas por ataque a uma sala de espetáculos na Rússia, diz fonte

DUSHANBE (Reuters) - O Tajiquistão prendeu nesta semana nove pessoas suspeitas de terem ligações com um massacre em uma sala de espetáculos da Rússia na última sexta-feira e também com o grupo militante islâmico que reivindicou responsabilidade pelo ataque, afirmou uma fonte de segurança do país à Reuters.

Quatro suspeitos do ataque mais letal na Rússia em 20 anos são cidadãos tadjiques. Eles foram presos ao lado de sete outros suspeitos, alguns dos quais também com origem na ex-nação soviética na Ásia Central.

O comitê de segurança estatal do Tajiquistão prendeu nove pessoas na segunda-feira na cidade de Vakhdat e os suspeitos agora estão na capital, Dushanbe, disse a fonte, sem dar mais detalhes.