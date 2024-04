Juiz rejeita contestação de Trump no caso da eleição de 2020 na Geórgia

WASHINGTON (Reuters) - Um juiz da Geórgia rejeitou nesta quinta-feira a tentativa de Donald Trump de afastar as acusações criminais no caso de interferência nas eleições de 2020, que para o ex-presidente republicano dos EUA, violam seus direitos de liberdade de expressão.

O juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Scott McAfee, concluiu que a acusação alega que as declarações de Trump e de outros 14 envolvidos no processo foram feitas "em prol de atividades criminosas" e não são protegidas pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

Trump e os outros réus foram acusados de extorsão e outros delitos por um suposto esforço para anular a derrota de Trump na Geórgia para o presidente democrata Joe Biden. Eles se declararam inocentes.