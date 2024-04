Ataques russos matam oito pessoas em cidade da Ucrânia, dizem autoridades

(Reuters) - Dois ataques russos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, mataram oito civis e feriram pelo menos 10 na manhã deste sábado e à tarde, disseram autoridades regionais.

A polícia nacional da Ucrânia disse que o ataque foi lançado por drones, enquanto autoridades regionais disseram que as forças russas usaram mísseis e bombas. A polícia e as autoridades locais publicaram imagens de incêndios que eclodiram nas ruas da cidade e junto a edifícios.

"Nesta manhã, havia 6 mortos e 10 feridos como resultado do ataque noturno no distrito de Shevchenkivskyi", disse o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, no aplicativo de mensagens Telegram. Mais tarde, o número de mortos subiu para sete.