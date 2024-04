Israel recupera corpo de refém em Gaza; família diz que governo é 'covarde'

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta revolta cada vez maior da opinião pública, que o acusa de não ter conseguido libertar os reféns do Hamas. Dentro do Poder Executivo, há vozes que pedem eleições antecipadas.

Negociações no Cairo

As conversas para uma nova trégua na Faixa de Gaza devem ser retomadas neste fim de semana no Cairo. O presidente americano, Joe Biden, escreveu ao presidente do Egito e ao emir do Catar para pedir que obtenham do Hamas um compromisso de aceitar e respeitar um acordo com Israel. O chefe da CIA, Bill Burns, participará pessoalmente das negociações na capital do Egito.

Ontem, sob pressão internacional para aliviar a situação humanitária na Faixa de Gaza, Israel prometeu autorizar a entrega "temporária" de mais ajuda e admitiu "erros" no bombardeio que matou sete trabalhadores humanitários no território palestino arrasado por seis meses de guerra.

O governo aprovou a entrada de ajuda pelo posto de Erez, no norte de Gaza, o que flexibilizaria o cerco que impôs pouco depois de lançar sua ofensiva contra o Hamas, no poder no território palestino, em represália ao ataque letal de comandos islamistas no sul de Israel em 7 de outubro. Também prometeu habilitar o porto de Ashdod, cerca de 35 km ao norte de Gaza, para a recepção de insumos, e autorizou "o aumento da ajuda" pelo posto de Kerem Shalom, no sul.

Esses anúncios foram feitos um dia após os Estados Unidos, principal aliado e fornecedor de armas de Israel, condicionarem pela primeira vez seu apoio às medidas que Israel adotasse para proteger os civis e os trabalhadores humanitários em Gaza.