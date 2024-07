Hamas diz que discurso deixa claro que Netanyahu não quer cessar-fogo

O representante sênior do Hamas Sami Abu Zuhri disse nesta quarta-feira que o discurso ao Congresso dos Estados Unidos do primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixa claro que ele não quer um acordo de cessar-fogo.

A fala de Netanyahu ao Congresso dos EUA em uma reunião conjunta da Câmara e do Senado foi seu quarto discurso ao parlamento do país, um recorde para um líder estrangeiro. Ele abordou a necessidade de se criar uma aliança de segurança no Oriente Médio para servir de contraponto ao Irã.

"O discurso de Netanyahu estava repleto de mentiras e não teve sucesso em... esconder os crimes de guerra de genocídio que seu exército está cometendo contra o povo de Gaza", disse Abu Zuhri em entrevista.