Rússia está preparada para confronto longo com EUA, diz diplomata sênior

Ryabkov, que supervisiona o controle de armas e as relações com Washington, disse que Moscou não tem ilusões sobre as relações, dado o "consenso bipartidário anti-russo" nos Estados Unidos.

"Precisamos nos preparar para um confronto de longo prazo com esse país. Estamos prontos para isso em todos os sentidos", declarou Ryabkov, segundo a agência de notícias estatal RIA.

"Estamos enviando todos os sinais de alerta ao nosso adversário para que ele não subestime nossa determinação", disse Ryabkov.

Na semana passada, o presidente Vladimir Putin advertiu o Ocidente de que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atingida por mísseis convencionais e que Moscou consideraria qualquer ataque a ela apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto.

(Reportagem da Reuters)