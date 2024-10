EUA revelam novas regras para proteger dados contra China, Rússia e Irã

Washington vem tentando conter o fluxo de dados pessoais norte-americanos para a China, parte de uma luta de anos sobre comércio e tecnologia.

Em 2018, um painel dos EUA que analisa investimentos estrangeiros quanto a possíveis ameaças à segurança nacional rejeitou um plano da Ant Financial da China para adquirir a empresa de transferência de dinheiro dos EUA MoneyGram International, devido a preocupações com a segurança dos dados que podem ser usados para identificar cidadãos dos EUA.

As autoridades disseram que as transações serão proibidas com corretores de dados que sabem que as informações acabarão em "países de preocupação", assim como a transferência de quaisquer dados sobre autoridades do governo dos EUA.

Pela primeira vez, a proposta de segunda-feira forneceu detalhes mais específicos sobre os tipos e quantidades de dados que não podem ser transferidos, incluindo dados genômicos humanos de mais de 100 norte-americanos ou dados pessoais de saúde ou financeiros de mais de 10.000 pessoas.

A proposta também impedirá a transferência de dados precisos de geolocalização de mais de 1.000 dispositivos dos EUA.

A regra permitirá que o Departamento de Justiça aplique a conformidade por meio de penalidades criminais e civis.