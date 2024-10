Ataques aéreos russos deixam 4 mortos em Kharkiv e 6 feridos em Kiev, diz Ucrânia

KIEV (Reuters) - Pelo menos quatro pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas nas séries de ataques da Rússia durante a noite nas duas maiores cidades da Ucrânia, Kharkiv e Kiev, disseram autoridades ucranianas nesta terça-feira.

Outras duas pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em um bombardeio russo na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, pela manhã, disse um governador local.

As forças russas têm atacado regiões ucranianas quase todas as noites com drones, e os militares ucranianos informaram que, durante a noite, abateram 26 dos 48 drones lançados.