Quem são os matadores em crime que motivou prisão de Rogério de Andrade

Agentes encontraram fuzis usados no crime na casa de Rodrigo com uma espécie de camuflagem com grama. Ele acabou sendo preso em janeiro de 2021 em uma pousada no interior da Bahia.

Fernando Iggnacio era genro de Castor de Andrade e travava uma disputa com Rogério de Andrade pelo controle do jogo do bicho há mais de duas décadas. A briga teve início após a morte de Castor em 1997. Segundo investigações da Polícia Federal, mais de 50 assassinatos até 2007 são atribuídos à guerra da contravenção.

Câmeras de segurança obtidas pela TV Globo mostraram os quatro suspeitos de assassinar o contraventor Imagem: Reprodução/TV Globo

Matador de aluguel e 'irmãos PMs'

Rodrigo, Otto, Pedro e Ygor, o Farofa, figuraram em cartaz do Disque-Denúncia Imagem: Reprodução/Twitter/Portal dos Procurados

Matador de aluguel envolvido no crime foi encontrado morto. Suspeito de integrar um grupo de matadores de aluguel, Ygor Rodrigues Santos da Cruz, o Farofa, também era investigado por envolvimento em assassinados entre 2015 e 2021. Era era considerado foragido da Justiça quando foi encontrado morto na zona oeste do Rio. Com ele, agentes encontraram uma carteira falsa da Polícia Civil.