Trump busca procurador-geral leal que apoie agenda de deportações em massa

"Donald Trump está chegando ao poder pela segunda vez, armado de experiência, com raiva de seus inimigos e armado com uma decisão da Suprema Corte sobre imunidade", disse Moss. "Ele vai dobrar, torcer e ultrapassar os limites do poder presidencial em qualquer lugar e em todos os lugares que quiser."

Um porta-voz da equipe de transição de Trump não respondeu a um pedido de comentário para esta reportagem.

Várias pessoas foram consideradas para o cargo de procurador-geral, incluindo o procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey; o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Jay Clayton; Robert Giuffra, advogado da Sullivan & Cromwell; o senador norte-americano Mike Lee e Matthew Whittaker, que atuou brevemente como procurador-geral interino durante o primeiro mandato de Trump, de acordo com fontes familiarizadas com as discussões.

"O Departamento de Justiça está empenhado em garantir uma transição ordenada e eficaz para o novo governo", disse um porta-voz do departamento.

Na campanha eleitoral, Trump falou abertamente sobre buscar retaliação contra aqueles que ele diz tê-lo perseguido durante seu mandato na Casa Branca entre 2017 e 2021.

A lista de alvos que ele se comprometeu a investigar ou processar inclui o presidente democrata Joe Biden e sua família; o promotor distrital de Manhattan Alvin Bragg, que garantiu a condenação criminal de Trump por acusações decorrentes de um pagamento de dinheiro secreto a uma estrela pornô; o conselheiro especial Jack Smith, que liderou dois processos federais contra Trump que agora estão sendo encerrados, e membros do comitê do Congresso que investigou o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA por apoiadores de Trump tentando anular sua derrota eleitoral.