Cargo de presidente pode ficar em perigo após tentativa de lei marcial na Coreia do Sul

Ele foi acolhido pelos líderes do Ocidente como um parceiro no esforço liderado pelos EUA para unificar as democracias contra o crescente autoritarismo na China, na Rússia e em outros lugares.

No entanto, mesmo ao falar sobre uma política externa de valores democráticos compartilhados, Yoon foi alvo de acusações cada vez maiores de ser uma liderança autoritária em seu país, e os temores de repressões mais severas já se espalhavam por algum tempo.

Durante sua audiência de confirmação como ministro da Defesa em setembro, Kim Yong-hyun, então chefe da segurança presidencial de Yoon, negou sugestões dos parlamentares da oposição de que sua nomeação fazia parte dos preparativos para declarar a lei marcial.

Um porta-voz de Yoon não respondeu a várias ligações telefônicas.

A decisão de Yoon ocorre em um momento em que a Coreia do Sul tenta reforçar sua posição antes da posse, em 20 de janeiro, do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que entrou em conflito com o antecessor de Yoon sobre comércio e o pagamento por tropas norte-americanas posicionadas na Coreia do Sul.

"Para um presidente que se concentrou tanto na reputação internacional da Coreia do Sul, isso faz com que a Coreia do Sul pareça muito instável", disse Mason Richey, professor da Universidade Hankuk de Estudos Estrangeiros em Seul. "Isso terá um efeito negativo sobre os mercados financeiros e cambiais e sobre a posição diplomática da Coreia do Sul no mundo."