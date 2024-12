Após dias de atividade militar, China reafirma linha dura em relação a Taiwan

Nesta sexta-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que a ameaça da China em relação à ilha estava evoluindo desde 2022, quando começou a encenar a atual rodada de jogos de guerra, de "dissuadir Taiwan" para "impactar a Primeira Cadeia de Ilhas", uma área que se estende do Japão até Taiwan, ao longo da costa chinesa e no Mar do Sul da China.

"O objetivo de longo prazo da China de dissuadir as partes regionais e perturbar a ordem internacional baseada em regras não será endossado pela comunidade internacional", afirmou em um comunicado.

Os Estados Unidos expressaram repetidamente sua preocupação com as tensões no Estreito de Taiwan e, uma ou duas vezes por mês, enviam aviões militares ou navios de guerra em missões para lá.