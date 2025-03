Cientista francês tem a entrada nos EUA negada após criticar governo Trump

Um cientista francês teve sua entrada negada nos Estados Unidos, aparentemente porque havia expressado uma opinião pessoal sobre a política de pesquisa do governo Trump, informou nesta quinta-feira o Ministério da Educação da França.

"Soube com preocupação que um pesquisador francês em missão no Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica (CNRS, na sigla em francês), que estava viajando para uma conferência perto de Houston, teve sua entrada negada nos Estados Unidos antes de ser expulso", disse o ministro do Ensino Superior e Pesquisa, Philippe Baptiste, em uma declaração à AFP.

A medida foi aparentemente tomada porque o cientista havia expressado uma opinião pessoal sobre a política de pesquisa do governo Trump, ele acrescentou, sem dar mais detalhes.