Trump apoia conselheiro que vazou acidentalmente planos de ataque dos EUA a jornalista

Jeffrey Goldberg, editor-chefe do The Atlantic, disse em uma reportagem na segunda-feira que Waltz o adicionou inesperadamente em 13 de março a um grupo de bate-papo criptografado no aplicativo de mensagens Signal, coordenando a ação dos EUA contra os Houthis, grupo rebelde do Iêmen responsável por ataques à navegação no Mar Vermelho.

O porta-voz do National Security Council, Brian Hughes, disse que o grupo de bate-papo parecia ser autêntico. A Casa Branca afirmou que estava investigando como o número de Goldberg foi adicionado ao tópico.

Democratas e alguns dos colegas republicanos de Trump pediram uma investigação do que parecia ser uma grande violação de segurança. Informações classificadas e sensíveis não devem ser compartilhadas em aplicativos comerciais de celular, e números desconhecidos — como o de Goldberg — não devem ser incluídos.

Membros do Comitê de Inteligência do Senado deveriam interrogar dois funcionários do governo no chat — a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, e o diretor da CIA, John Ratcliffe — nesta terça-feira, durante a audiência anual do painel sobre Ameaças Mundiais à Segurança dos EUA.

Em sua declaração de abertura, o senador Mark Warner, vice-presidente democrata do comitê de inteligência, disse que um oficial militar ou de inteligência que tomasse uma ação semelhante seria demitido.

"Ontem, ficamos sabendo surpreendentemente que membros seniores desta administração e, segundo relatos, duas de nossas testemunhas aqui hoje, eram membros de um grupo de bate-papo que discutia informações altamente confidenciais e provavelmente classificadas, que supostamente incluíam pacotes de armas, alvos e horários, além do nome de um agente ativo da CIA", disse ele.