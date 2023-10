Uber é condenada a pagar mais de R$ 4 milhões a táxis por concorrência desleal na França

"O Tribunal considerou que a oferta do UberPop, por meio do aplicativo móvel do Uber (...), constituía concorrência desleal contra os motoristas de táxi que cumpriam os regulamentos que regiam a mesma atividade", disse o comunicado.

A "perturbação comercial causada pelo serviço ilegal do UberPop resultou em uma violação da igualdade entre os concorrentes (...) permitindo que o grupo Uber (...) construísse seu modelo de desenvolvimento econômico com base em uma vantagem competitiva ilegal, contornando os regulamentos", explicou em detalhes o Tribunal de Apelação.

Em sua decisão, o tribunal ordenou que a Uber pagasse a cada um dos 149 autores da ação 1.500 euros em danos morais, contra os 500 euros em primeira instância em novembro de 2021.

Os 149 táxis também serão compensados por perdas econômicas, em valores que oscilam de 1.400 euros a mais de 16.000 euros, dependendo do caso.

"Esta é a primeira vez que as perdas dos táxis são totalmente compensadas em um caso judicial", disse Jonathan Bellaiche, advogado dos autores da ação, que estimou o valor total da indenização em "quase 850.000 euros".

A luta contra o gigante norte-americano

"Contra um gigante como o Uber, você não pode desistir", insistiu o advogado, que acredita que a plataforma colocou em prática inúmeras estratégias legais "para fazer as pessoas desistirem", arrastando os processos iniciados em 2017. Os 149 táxis "não acreditavam mais nisso", disse Bellaiche, mas "agora estão felizes e agradecidos aos tribunais".