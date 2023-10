Entenda como é Rafah, a fronteira por onde deve passar a ajuda humanitária para Gaza

Depois, com a queda do presidente egípcio Mohamed Morsi, Gaza foi novamente fechada. Entre 2013 e 17 de maio de 2018, o posto de controle nunca esteve aberto por mais de três semanas.

A estabilidade das relações entre o Egito e Israel, em paz desde 1979, e o primeiro tratado de paz árabe-israelense, ainda hoje determinam, em parte, o bloqueio a Gaza. Esse tratado previa a divisão do Sinai em quatro zonas. A Zona C se estende de El-Arich a Ras Mohammad, uma reserva natural no extremo sul do Sinai. Dezenas de milhares de policiais patrulham atualmente esse vasto deserto, onde estão espalhadas células jihadistas. A travessia de Rafah está incluída nessa área.

Bombardeios de Israel também atingiram Rafah, cidade na fronteira com o Egito usada como corredor humanitário Imagem: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa - 17.out.2023

O que passa por Rafah?

Acima de tudo, são pessoas que passam por esse gargalo geográfico: palestinos necessitando de cuidados, estudantes, empresários, fiéis que vão realizar o hajj, a peregrinação a Meca, mas também ocidentais, ou mesmo trabalhadores humanitários, jornalistas, etc.

"Não existem regulamentos muito claros para sair de Gaza, é preciso justificar a saída com um documento", explica Alexandre Buccianti, correspondente da RFI no Cairo. Isdo é "comparável à forma como os vistos são emitidos para entrar no espaço Shengen", diz.