Brasileiros em Gaza ainda aguardam abertura da fronteira em Rafah

A entrega ocorreu após Israel fazer um cerco total e cortar o fornecimento de água, eletricidade e alimentos para a Faixa de Gaza, anunciado na segunda-feira passada (9) pelo ministro israelense da Defesa Yoav Gallant.

A ONU (Organização das Nações Unidas) esclareceu que a medida é proibida pelo direito internacional humanitário, em comunicado emitido no dia seguinte.

Repatriação de brasileiros na Palestina

Um grupo de cerca de 30 brasileiros na Palestina tenta voltar ao Brasil com a ajuda da Operação Voltando em Paz, do Governo Federal. O Brasil já enviou cinco aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para resgatar brasileiros em Israel. Ao todo, 916 pessoas e 26 pets já foram repatriados.

28 brasileiros estão concentrados nas cidades de Rafah e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, e aguardam para repatriação por passagem pelo Egito. Muitas pessoas com dupla cidadania se reuniram nos últimos dias na região e países como Estados Unidos, Filipinas, Noruega, Turquia e Ucrânia também tentam a evacuação.

A operação depende de negociações complexas entre o Brasil e Egito, e também da permissão de Israel e do Hamas para a saída. O país egípcio, particularmente, teme que sua segurança nacional possa ser afetada e se preocupa com a entrada de refugiados. A Embaixada do Brasil no Egito já deslocou uma equipe de diplomatas para Ismaília, liderada por Paulino Franco Neto.