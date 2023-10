Suspeito de atirar em suecos na Bélgica é morto pela polícia

"A polícia abriu fogo", informou o porta-voz do Ministério Público belga, Eric Van Duyse. Mais tarde, foi confirmada a morte do homem, identificado como o tunisiano Abdesalem L., de 45 anos. Com ele foi encontrada uma arma automática.

Abdesalem L. havia solicitado asilo na Bélgica em novembro de 2019, mas teve seu pedido rejeitado um ano mais tarde. No entanto, ele nunca recebeu uma ordem oficial das autoridades para deixar o país.

O tunisiano era conhecido da polícia por tráfico de pessoas, residência ilegal e por colocar em risco a segurança do Estado, segundo o ministro da Justiça belga, que também admitiu que um serviço de inteligência estrangeiro havia informado à polícia, em 2016, que este indivíduo tinha "um perfil radical e era um candidato à Jihad", a guerra santa islâmica.

Autoridades belgas revelaram que no vídeo em que o assassino reivindicava o ataque aos suecos para o grupo terrorista Estado Islâmico ele havia citado as manifestações ocorridas na Suécia em que livros do Alcorão foram queimados, provocando uma controvérsia com a comunidade muçulmana do país.

Nível de alerta terrorista

O nível de alerta terrorista foi elevado ao máximo em Bruxelas, depois que dois suecos foram mortos e outra pessoa ficou ferida por um homem que dizia pertencer à organização do Estado Islâmico (EI).