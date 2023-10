Ataque a tiros deixa ao menos 2 mortos no centro de Bruxelas

De Croo confirmou a informação nas redes sociais e prestou condolências à Suécia. "Acabo de apresentar as minhas sinceras condolências a Ulf Kristersson (primeiro-ministro da Suécia) na sequência do terrível ataque desta noite a cidadãos suecos em Bruxelas. Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos que perderam seus entes queridos. Como parceiros próximos, a luta contra o terrorismo é conjunta", escreveu.

O tiroteio ocorreu por volta das 19h15 (horário local, 14h15 em Brasília) no entorno da Place Sainctelette.

O suposto atirador disse em um vídeo que circula nas redes sociais que era membro do Estado Islâmico. O Ministério Público da capital belga disse à AFP que uma investigação foi aberta.

A polícia investiga a possibilidade de ataque terrorista, segundo o jornal Le Soir. "Vivemos pela nossa religião, morremos pela nossa religião, graças a Deus", afirma o suspeito no vídeo. "Graças a Deus, seu irmão Abdesalam vingou os muçulmanos, matei três suecos agora há pouco", acrescenta ele no vídeo. A polícia local, no entanto, confirmou duas mortes.

Serviços de emergência foram até o local e ninguém foi preso até o momento. Em imagens feitas por um morador da área, é possível ver um homem com jaqueta laranja neon e capacete branco, com uma arma na mão, subindo em uma moto e fugindo. A arma seria uma submetralhadora AK47.