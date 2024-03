Países doadores lançam ajuda humanitária de paraquedas em Gaza

Os países doadores começaram a lançar ajuda de paraquedas em Gaza, onde as Nações Unidas (ONU) alertam que a fome é "quase inevitável". Aviões da Jordânia, com o apoio do Reino Unido, França e Holanda, organizaram até agora a maior parte dos lançamentos. Várias aeronaves egípcias e dos Emirados Árabes Unidos fizeram o mesmo.

Imad Dughmosh, morador de Al-Sabra, no centro da Faixa de Gaza, disse à AFP que conseguiu recuperar água potável e alimentos graças aos lançamentos aéreos. "No final, consegui recolher sacos de massa e queijo, mas os meus primos não conseguiram nada", disse o homem de 44 anos: "Fiquei feliz por ter comida para as crianças, mas não é suficiente", lamentou.

Após cinco meses de guerra, a quantidade de ajuda humanitária entregue por caminhões caiu drasticamente e os palestinos que vivem neste território sob bloqueio de Israel enfrentam grave carência de alimentos, água e medicamentos.