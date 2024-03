Ucrânia se prepara para uma longa guerra com 2.000 km de fortificações e arsenal de drones

Em 12 de março, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou em uma entrevista às mídias francesas Le Monde e BFMTV que seu país estava criando uma linha tripla de defesa ao longo do front, projetada para proteger o território ucraniano de qualquer avanço das forças russas, enquanto espera por dias melhores. Kiev também está apostando no desenvolvimento e no uso de drones para obter vantagem sobre seu adversário.

Stéphane Siohan, correspondente da RFI em Kiev

Na Ucrânia, na ausência de munição suficiente, as autoridades civis e militares estão agora se concentrando na construção de fortificações. Em 12 de fevereiro, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmyhal, anunciou que o governo ucraniano havia alocado U$ 520 milhões para a construção de três linhas sucessivas de fortificações no lado ucraniano da linha de frente da guerra.