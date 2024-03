Argentina busca transformar tensão diplomática com Colômbia em bate-boca ideológico entre presidentes

Porém, enquanto a discussão entre Milei e López Obrador fica no campo do bate-boca ideológico, "o governo da Colômbia decidiu expulsar os diplomatas da Embaixada argentina em Bogotá" por considerar que "as expressões do presidente argentino deterioraram a confiança da Colômbia, além de ofender a dignidade do presidente Petro".

Atrito com Lula

Milei tem uma personalidade furiosa, mas também sabe onde pisa. No ano passado, o presidente Lula gravou um vídeo no qual, indiretamente, pediu que os argentinos não votassem em Milei ao sugerir que "pensassem um pouco no Mercosul e que votassem no candidato que gostasse da democracia".

Porém, uma coisa é o nível de comércio entre Argentina e Colômbia; outra bem diferente é a dependência do comércio argentino do Brasil, seu principal comprador. Os vínculos de integração entre Brasil e Argentina são os mais fortes de todos.

Milei convidou Gustavo Petro para a sua posse em dezembro. Também enviou a chanceler Diana Mondino a Brasília com uma carta pessoal de convite a Lula. Nem Petro nem Lula compareceram. Os dois mandaram os seus chanceleres, mas, Milei considera essa atitude uma desfeita.

Antes disso, Javier Milei, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, classificou Lula como "um comunista corrupto" por ter sido preso.