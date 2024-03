Macron e Lula retomam relações, mas com claras divergências entre os dois países, diz imprensa francesa

No entanto, para o diário, os dois líderes "parecem se apreciar sinceramente" e acreditar em uma renovação dos laços entre os dois países no que diz respeito à luta contra a ascensão da extrema direita, na contra as mudanças climáticas e na melhoria da cooperação econômica entre as duas nações.

Amizade limitada

Menos otimista, o jornal Le Monde acredita que há limites no diálogo entre a França e o Brasil em prol de um Sul Global. Para o diário, apesar do clima de afeto, dos animados jantares e da aparente amizade, a viagem de Macron foi dominada por questões graves que deixaram claras as diferenças entre os dois governos sobre a guerra na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

Lula segue defendendo a necessidade de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o russo, Vladimir Putin, negociarem um fim do conflito. Já Macron não exclui a possibilidade do envio de tropas à Ucrânia, lembra o Le Monde. Segundo o jornal, há consenso entre os dois líderes de que a próxima cúpula do G20, em novembro, no Rio, não se restrinja às questões controversas entre o Norte e o Sul, apesar das críticas entres as duas partes nos últimos meses sobre os posicionamentos em relação à invasão russa e ao conflito entre Israel e o grupo Hamas.

Acordo Mercosul-UE enterrado

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia é o ângulo de uma matéria do jornal econômico Les Echos sobre o último dia de viagem de Macron ao Brasil. O diário afirma que "um balde água fria" caiu sobre a Fiesp quando o líder francês deixou claro sua intenção de "enterrar" o compromisso tal qual como ele é hoje. Em entrevista ao jornal, empresários e especialistas em comércio exterior brasileiros não hesitaram em condenar o que consideram "protecionismo francês".