Presidente do Peru fala na Justiça sobre Rolexgate e agora depende da maioria parlamentar de direita

"Não há justificativa viável para tantas joias, mas os legisladores já decidiram que qualquer desculpa da presidente é aceitável. O único poder com as armas constitucionais para destituir a presidente é o Congresso, mas, se os legisladores avançarem com um 'impeachment' contra Dina Boluarte, indiretamente, assinarão a própria destituição", explica à RFI Carlos Meléndez, da universidade chilena Diego Portales.

Dina Boluarte era vice-presidente do destituído Pedro Castillo (2021-2022). Assumiu a Presidência em dezembro de 2022. Portanto, a presidente não tem um vice-presidente. Se for destituída agora, o presidente do Parlamento tem de convocar eleições gerais e os atuais legisladores perdem os seus cargos, dois anos antes do final do mandato, em julho de 2026.

"Os legisladores não têm uma aliança com Boluarte, mas precisam fazer vista grossa para continuarem no cargo. Até agora, fizeram vista grossa com mais de 50 peruanos mortos em dezembro de 2022. Bem podem fazer vista grossa por mais 20 Rolex", compara Meléndez,

Essa será uma carta que a maioria parlamentar de direita no Congresso tem para controlar politicamente a presidente. Ou seja: Dina Boluarte fica, a partir de agora, refém dessa maioria de direita.

Refém da direita

Dina Boluarte foi eleita numa chapa de esquerda, mas, para garantir a sua permanência no cargo depois de se tornar presidente, aliou-se com a direita que domina o Parlamento.