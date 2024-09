Médico de ex-presidente da Argentina é testemunha-chave no caso de agressões contra ex-primeira-dama

A declaração é considerada crucial porque, além de ter sido o responsável pela Unidade Médica Presidencial, Federico Saavedra teria atendido a ex-primeira-dama no episódio mais grave de violência física sofrido, no qual Fabiola Yañez aparece em uma foto com o olho direito roxo, supostamente como consequência de um soco de Alberto Fernández no dia 11 ou 12 de agosto de 2021. Fabiola Yañez alega que Federico Saavedra lhe receitou glóbulos de arnica, uma planta usada no tratamento de inflamações. Segundo a vítima, o médico soube do motivo para o olho estar inflamado, mas preferiu não se aprofundar na questão.

"O soco no olho aconteceu na cama em Olivos [residência presidencial no município de Olivos]. Tínhamos discutido muito, como já era habitual e, para acabar com a discussão, ele me bateu, virando do seu lado da cama para o meu com um soco terrível. Gritei: 'o que você me fez?', mas ele não disse nada. Virou-se e, com esse soco, terminou a discussão", descreveu Fabiola Yañez à Justiça no ano passado.

"Chamamos o Dr. Federico Saavedra, chefe da Unidade Médica Presidencial, quem me deu glóbulos de arnica. Fui obrigada a não sair de casa para que ninguém me visse", declarou ela. Fabiola já estava grávida do filho Francisco, que nasceu em abril de 2022, penúltimo ano do mandato presidencial de Fernández. A gravidez não impediu que os episódios de violência física continuassem.

Estratégias de cada lado

A defesa de Alberto Fernández garante que o roxo no olho de Fabiola Yañez é fruto de um tratamento estético e que as marcas no corpo são consequências de quedas de uma pessoa com transtornos psiquiátricos e com problemas de alcoolismo.

Durante o testemunho, a acusação deve apresentar provas de que a vítima foi atendida por agressões físicas. Apesar de que, nos registros oficiais, não se encontra visível a visita do Dr. Saavedra à residência presidencial, em agosto de 2021.