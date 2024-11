'Ore por mim': vizinhos relatam últimos dias de autor de ataque em Brasília

Estávamos nos preparando para entrar ao vivo quando o homem se aproximou e ficou realmente do nosso lado.

Manuela Castro, repórter da TV Brasil

Eu não vou passar na frente da câmera porque eu sou muito feio.

Francisco Wanderley Luiz para repórter, minutos antes do crime

Ele prometeu não atrapalhar o trabalho da reportagem. Ele estava com um objeto na mão, usava um guarda-chuvas e tinha uma calça estampada e colorida. O chaveiro disse que não iria atrapalhar a transmissão ao vivo da equipe. Reportagem da TV Brasil reproduziu o relato da jornalista. Veja abaixo:

Quando a transmissão começou, às 19h, chaveiro foi para trás da câmera. Ele caminhou nos fundos do vídeo com seu guarda-chuva em direção à estátua da Justiça, em frente ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal). "Hoje, tive a noção do perigo, do risco que minha equipe teve com aquele homem tão próximo com aqueles explosivos na cintura", disse Manuela em depoimento na quinta-feira (14).

Após 30 minutos, as explosões começaram. Primeiro, fogos de artifício com tijolos explodiram de dentro do porta-malas do carro de carro de Luiz. A PF diz que ele acionou os disparos com um controle remoto.