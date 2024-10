Irã afirma ter usado míssil hipersônico pela primeira vez contra Israel

Em pronunciamento na televisão iraniana, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, afirmou que a operação foi encerrada e seus objetivos atingidos. O principal deles foi vingar a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num bombardeio israelense ocorrido na sexta-feira (27), no Líbano.

Bagheri declarou que os mísseis iranianos visaram as instalações do Mossad, o serviço de inteligêcia exterior israelense nos arredores de Tel Aviv, e duas bases aéreas, a de Nevatim e de Hatzerim. O general disse que "90% dos mísseis atingiram seus alvos". Ele acrescentou, entretanto, que o Irã poderá dar sequência ao ataque se houver uma resposta isralense à agressão. Neste caso, "a operação seria ainda maior e contra todas as infraestruturas de Israel", advertiu.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, indicou que antes do lançamento dos mísseis não houve comunicação entre Teerã e Washington, mas representantes dos dois países conversaram depois da agressão.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, por sua vez, que "o Irã cometeu um erro grave e pagará o preço por isso".

O Conselho de Segurança da ONU faz uma reunião em caráter de emergência nesta quarta-feira, para discutir a escalada de violência no Oriente Médio.

Evolução alarmante do conflito mobiliza capitais

O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou as agressões e afirmou que a França mobilizou todos os seus "meios militares no Oriente Médio" para enfrentar a ameaça iraniana.