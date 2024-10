Israel proíbe secretário-geral da ONU de entrar no país

Israel já havia tomado a mesma decisão em relação ao presidente Lula em fevereiro. Na ocasião, seus comentários sobre a ação de Benjamin Netanyahu em Gaza causaram o posicionamento do ministro.

A declaração sobre o chefe da ONU ocorre no dia em que o Conselho de Segurança se reúne em caráter de emergência. A reunião, para lidar com a situação e a crise relacionada com os ataques também de Israel ao Líbano, foi anunciada na tarde da terça-feira (1º).

Danny Danon, embaixador de Israel na ONU, afirmou que decisão ocorre depois de "muita decepção". Declaração foi dada a jornalistas nesta quarta-feira na sede da organização em Nova York.

"Sempre há lugar para diplomacia. Mas estamos muito decepcionados por sua forma de lidar com o caso", disse Danon. Segundo ele, Guterres emitiu uma declaração "muito fraca" depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro, lembrando que o português citou que o atentando não ocorreu num vácuo. "Sob sua liderança, a ONU nunca aprovou uma resolução condenando o Hamas", disse.

Embaixador também acusa Guterres de estar "desconectado da realidade": "e ontem, ao ver Israel ser atacado, a declaração que ele emitiu apenas pede uma desescalada. Sem mencionar Irã."